Словакия готовится налаживать отношения с Россией после войны в Украине – заявление Фицо

Словацкий премьер заявил, что к национально-государственным интересам его страны относится "поддержка мирных инициатив, а не войны в Украине".

В четверг, 30 ноября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о "провале" стратегии США и ЕС в отношении Украины и подготовке к "стандартизации" словацко-российских отношений после войны.

Об этом он заявил после встречи в Братиславе с послами США и РФ.

"Я представил им свой взгляд на развитие словацко-американских и словацко-российских отношений. Словацкая Республика является членом ЕС и НАТО, что естественно влияет на наши внешнеполитические приоритеты. С другой стороны, это не может ограничивать нас в суверенных позициях, которые не всегда соответствуют политике единого правильного мнения, продвигаемого Евросоюзом", — цитируют заявление Фицо на правительственном сайте Словакии.

По его словам, к национально-государственным интересам Словакии относится "поддержка мирных инициатив, а не войны в Украине".

Роберт Фицо также объяснил послам свой взгляд на войну в Украине, где стратегия ЕС и США, по его словам, "явно проваливается".

"Словакия также обязана подготовиться к периоду после окончания войны в Украине и к стандартизации словацко-российских отношений", — добавил словацкий премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал войну между Украиной и Российской Федерацией "замороженным конфликтом". По его словам, этот "конфликт" нельзя разрешить путем предоставления оружия украинской армии.

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