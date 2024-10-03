Словакия готовится возобновлять отношения с Россией: Фицо сделал заявление

Все больше политиков говорят о необходимости компромиссов в этой войне.

Словакия намерена возобновлять отношения с Москвой по окончании войны.

Соответствующее заявление озвучил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пишет RTVS.

Он считает, что у войны в Украине нет военного решения.

"Европейский Союз нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация нуждается в Европейском Союзе. Мы будем очень заботиться о дружеских отношениях с Украиной", — сказал он.

Как заверил премьер, сейчас много политиков, которые говорят о необходимости компромиссов в этой войне. В качестве примера он привел президента Чехии Петра Павела, который якобы "существенно изменил свою позицию" в этом вопросе.

Напомним, президент Чехии и бывший генерал НАТО Петр Павел, являвшийся одним из самых решительных сторонников Украины в войне с Россией, сказал, что Киев должен согласиться с тем, что некоторые территории могут оставаться под контролем России, по крайней мере "временно".

В Украине отреагировали на слова чешского президента.

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