"Словакия и дальше будет поддерживать Украину политически и финансово" — посол ЕС

Катарина Матернова посетила Словакию по дороге из Украины в Брюссель.

Словакия и дальше будет поддерживать Украину политически и финансово, а также поддержку открытия переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.

Об этом заявила на Facebook-странице посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова, после посещения Словакии. Местные чиновники заверили, что поддержат начало вступительных переговоров ЕС с Украиной.

"Я остановилась в Братиславе по дороге из Украины в Брюссель. О Словакии и Украине написано много. Я хотела своими глазами увидеть отношение новой словацкой власти к Украине. И сейчас покидаю Словакию в основном с хорошим чувством", — сказала Матернова.

В Словаччині Катаріна Матернова зустрілася з президентом Зузаною Чапутовою Фото: Катаріна Матернова

В Словакии она встретилась с президентом Зузаной Чапутовой, вице-премьером Петром Кмецем, министром обороны Робертом Калиняком и госсекретарем МИД Мареком Эштоком. Также Матернова пообщалась со словацкими парламентариями.

Міністр оборони Роберт Каліняк та Катаріна Матернова Фото: Катаріна Матернова

"Все они заверили меня, что Словакия будет продолжать поддерживать Украину как политически, так и финансово. Словакия будет поддерживать инициативы Европейского союза, в том числе открытие переговоров по вступлению Украины в ЕС", — написала Катарина Матернова.

Напомним, 16 ноября Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) в течение часа блокировал границу с Украиной в поддержку польских коллег, требующих ограничения количества украинских фур на въезд в Евросоюз.

А с 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Они блокируют движение грузовиков в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное".

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