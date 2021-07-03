Словакия избавилась от 160 тыс. доз российской COVID-вакцины Sputnik V

В Словакии заявили о низком спросе на прививку препаратом российского производства.

Российская Федерация выкупила у Словакии 160 тысяч доз неиспользованной вакцины Sputnik V.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря словацкого Министерства здравоохранения Зузану Элиашову сообщает TA3.

Отмечается, что Москва закупила препараты по той же цене, по которой их ранее приобрела Братислава — 9,95 доллара за партию.

"Согласно контракту, согласованный срок оплаты покупной цены составляет 20 рабочих дней с даты поставки", — указала Элиашова, добавив, что российская вакцина уже находится за пределами Словакии.

В то же время не менее 10,5 тыс. словаков получили по меньшей мере одну прививку препаратом Sputnik V.

Как сообщалось, правительство Словакии решило избавиться от вакцины от COVID-19 Sputnik V на фоне низкого спроса на прививку препаратом российского производства.

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В частности, с начала вакцинации для получения инъекции разработкой из России зарегистрировались только 14 214 жителей Словакии, тогда как население страны составляет 5,4 млн человек.

В марте в связи с решением уже бывшего премьер-министра Словакии Игоря Матовича приобрести российскую вакцину "Sputnik V", в стране возник политический кризис, который привел к отставке ряда чиновников.

Как сообщалось, российский фонд прямых инвестиций просил правительство Словакии вернуть поставленную партию вакцины от коронавируса "Sputnik V" из-за якобы "многократных нарушений контракта", а именно — проведения испытаний.

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