Словакия неожиданно захотела присоединиться к проекту «Стена дронов»

Петер Пеллегрини

Словакия приложит все усилия, чтобы присоединиться к европейскому проекту «Стена дронов», направленному на укрепление восточной границы Евросоюза и защиту от потенциальных атак российских беспилотников.

Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

Он подчеркнул, что его страна является полноправным членом НАТО и участвует в консультациях по статье 4 Североатлантического договора.

«В настоящее время речь идет только о предварительном заявлении Европейской комиссии о необходимости создать такой механизм, поэтому я не хочу делать преждевременных выводов», — отметил Пеллегрини.

Глава государства подчеркнул, что воздушное пространство стран НАТО должно быть защищено надежно и без исключений.

Он также убежден, что министры обороны и иностранных дел Словакии, а также Вооруженные силы страны приложат максимум усилий, чтобы Словакия стала участником этого проекта.

Ранее сообщалось, что глава МИД Словакии цинично отреагировал на атаку дронов на Польшу, выразив надежду, что они должны были бомбить украинцев, а не поляков.

Мы ранее информировали, что словацкая оппозиция заявила, что премьер Роберт Фицо во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским не решился осудить агрессию России.