Словакия обвинила Россию во вмешательстве выборов: чем это закончилось

Словакия призвала "РФ прекратить дезинформационную деятельность, направленную против нее".

Словакия обвинила Россию во вмешательстве парламентских выборов и вызвала представителя посольства РФ "на ковер", чтобы вручить решительный протест.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Словакии.

Причиной стали заявления директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, опубликованные во время предвыборного моратория, накануне досрочных парламентских выборов в Словакии. Нарышкин обвинил США во вмешательстве " во внутриполитическую ситуацию в Словакии" и приписал сюда партию "Прогрессивная Словакия", которая близка действующей президентке Зузане Чапутовой.

"Министерство дипломатии выражает решительный протест против неправдивого заявления российской разведки, которое ставит под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии. Считаем такую заведомо распространенную дезинформацию недопустимым вмешательством Российской Федерации в избирательный процесс в Словацкой Республике", — говорится в сообщении.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве призвали "РФ прекратить дезинформационную деятельность, направленную против Словакии", поскольку такие действия "подрывают взаимные отношения, а также противоречат принципам международных отношений".

Напомним, на выборах в Словакии предварительно победу одержала антиукраинская партия экс-премьера Роберта Фицо. Она набрала 24% голосов и попытается сформировать правительственную коалицию. А победитель выборов уже отличился пророссийскими заявлениями.

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