- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 451
- Время на прочтение
- 2 мин
Словакия отказалась оказывать военную помощь Украине — официально
Роберт Фицо, Петер Пеллегрини, Рихард Раши заявили, что Словакия приостанавливает военную помощь Украине.
Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине. Президент Петер Пеллегрини, премьер Роберт Фицо и глава Национального совета Рихард Раши подтвердили «единство по ключевым вопросам».
Об этом они заявили во время обеда по случаю 33-летия независимости Словакии, пишет aktuality.sk.
Фицо, Пеллегрини и Рашивоны единодушно отвергли военную поддержку Украины. Словакия не будет направлять ни оружие, ни солдат в Украину, а также не будет участвовать в гарантиях большого займа от ЕС.
Как заявили Фицо, Пеллегрини и Раши, прежде всего, «суверенитет Словакии, а не внешние конфликты».
«Словакия не будет бегать как раненый олень в кризисе ЕС», — заявил Фицо.
Также лидеры призвали коалицию и оппозицию в единство для защиты интересов страны в Европе и мире.
Критика вмешательств
Кроме помощи Украине руководители Словакии проявили единство в осуждении действий США в Венесуэле как нарушение международного права.
Напомним, ранее в Словакии говорили об изменении формата участия в поддержке Украины. В частности, президент Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и глава Нацсовета Рихард Раши заявили о необходимости суверенного курса государства в Европейском Союзе.
В то же время все три руководителя страны добавили, что ЕС остается для Словакии жизненным пространством, частью которого страна стремится быть и дальше.
Между тем , Британия и Франция возглавили инициативу по размещению миротворческого контингента в Украине после достижения мирного соглашения.
А, в частности, Польша и Германия декларируют поддержку и открытость к предложениям, но заявляют, что не будут отправлять войска в Украину.