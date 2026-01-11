Словакия отказалась оказывать военную помощь Украине — официально

Фицо предупреждает о кризисе в Европе / © Associated Press

Словакия больше не будет оказывать военную помощь Украине. Президент Петер Пеллегрини, премьер Роберт Фицо и глава Национального совета Рихард Раши подтвердили «единство по ключевым вопросам».

Об этом они заявили во время обеда по случаю 33-летия независимости Словакии, пишет aktuality.sk.

Фицо, Пеллегрини и Рашивоны единодушно отвергли военную поддержку Украины. Словакия не будет направлять ни оружие, ни солдат в Украину, а также не будет участвовать в гарантиях большого займа от ЕС.

Как заявили Фицо, Пеллегрини и Раши, прежде всего, «суверенитет Словакии, а не внешние конфликты».

«Словакия не будет бегать как раненый олень в кризисе ЕС», — заявил Фицо.

Также лидеры призвали коалицию и оппозицию в единство для защиты интересов страны в Европе и мире.

Критика вмешательств

Кроме помощи Украине руководители Словакии проявили единство в осуждении действий США в Венесуэле как нарушение международного права.

Напомним, ранее в Словакии говорили об изменении формата участия в поддержке Украины. В частности, президент Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и глава Нацсовета Рихард Раши заявили о необходимости суверенного курса государства в Европейском Союзе.

В то же время все три руководителя страны добавили, что ЕС остается для Словакии жизненным пространством, частью которого страна стремится быть и дальше.

Между тем , Британия и Франция возглавили инициативу по размещению миротворческого контингента в Украине после достижения мирного соглашения.

А, в частности, Польша и Германия декларируют поддержку и открытость к предложениям, но заявляют, что не будут отправлять войска в Украину.