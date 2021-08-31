Словакия отказалась от вакцинации населения российским Sputnik V

Препарат начали применять в июне.

Словакия прекратила вакцинацинуваты населения российским препаратом от COVID-19 Sputnik V.

Об этом сообщил словацкое Министерство здравоохранения.

Отмечается, что 31 августа стало последним днем, когда граждане Словакии могут сделать укол второй дозой Sputnik V.

Российский препарат в стране начали применять в начале июня. Изъявили желание привиться Sputnik V обнаружили 15 тыс. Человек. К слову, Словакия закупила 200 тыс. Доз препарата, но использовала только 40 тыс. "Словакия использовала всю имеющуюся вакцину Sputnik V из партии, поставленной в страну в начале года. Дополнительные постачанян в пределах контракта не планируются", — сообщили в Минздраве.

Следует заметить, что Россия выкупила в Словакии неиспользованные 160 тыс. Доз вакцины Sputnik V. Сделка состоялась по цене приобретения — $ 9,95 за штуку.

Как сообщалось, в марте в связи с решением уже бывшего премьер-министра Словакии Игоря Матович приобрести российскую вакцину "Sputnik V", в стране возник политический кризис, который привел к отставке ряда чиновников. Первым в отставку подал министр здравоохранения Словакии Марек Крайчий. Словакия — вторая страна в ЕС (после Венгрии), получившая препарат "Спутник V".

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