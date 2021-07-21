Словакия открылась для украинских туристов, но есть условия: детали

Словакия открылась для украинских туристов, но есть условия: детали

Въехать могут все украинцы, однако для невакцинированных есть дополнительное условие.

Правительство Словакии разрешило свободный въезд для украинских туристов, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Непривитые украинцы также могут попасть в страну, но при условии прохождения самоизоляции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", — написал он.

Словакия открылась для Украинской, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией. # ВакцинуйсяТаМандруй



Подробные условия въезда и список признанных вакцин — на нашей интерактивной карте https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021

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Лица, въезжающие на территорию Словакии без полной вакцинации, должны пойти на самоизоляцию сроком 14 дней (если за это время не возникает симптомов или не проведена тестирования). Самоизоляцию можно прекратить, получив отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем на 5-й день.

Для въезда в Словакию необходимо заполнить форму по ссылке.

Регистрация обязательна при каждом въезде на территорию Словакии, кроме:

полностью привитых лиц (регистрация действительна 6 месяцев);

лиц, получивших первую дозу любой вакцины (регистрация действительна до 09.08.2021)

людей в возрасте от 12 до 18 лет (регистрация действительна до 09.08.2021)

лиц, путешествующих с целью прохождения диагностики или лечения (регистрация действительна 1 неделю).

Напомним:

Эстония, Латвия и Литва разрешили въезд украинцам для всех типов путешествий по рекомендации Совета ЕС.

въезд украинцам для всех типов путешествий по рекомендации Совета ЕС. Королевство Дания с 17 июля открывается для въезда всех украинских граждан , в том числе и туристов. Вакцинация не является условием для въезда, достаточно негативного теста на COVID-19.

, в том числе и туристов. Вакцинация не является условием для въезда, достаточно негативного теста на COVID-19. С 18 июля 00:00 все резиденты Украины смогут беспрепятственно въезжать в Германию, даже те, которые не являются привитыми от коронавируса.

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