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Словакия открылась для украинских туристов, но есть условия: детали

Словакия открылась для украинских туристов, но есть условия: детали

pixabay.com/BeJan

Въехать могут все украинцы, однако для невакцинированных есть дополнительное условие.

Правительство Словакии разрешило свободный въезд для украинских туристов, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса. Непривитые украинцы также могут попасть в страну, но при условии прохождения самоизоляции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", — написал он.

Лица, въезжающие на территорию Словакии без полной вакцинации, должны пойти на самоизоляцию сроком 14 дней (если за это время не возникает симптомов или не проведена тестирования). Самоизоляцию можно прекратить, получив отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем на 5-й день.

Для въезда в Словакию необходимо заполнить форму по ссылке.

Регистрация обязательна при каждом въезде на территорию Словакии, кроме:

  • полностью привитых лиц (регистрация действительна 6 месяцев);
  • лиц, получивших первую дозу любой вакцины (регистрация действительна до 09.08.2021)
  • людей в возрасте от 12 до 18 лет (регистрация действительна до 09.08.2021)
  • лиц, путешествующих с целью прохождения диагностики или лечения (регистрация действительна 1 неделю).

Напомним: