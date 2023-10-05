Словакия подготовила военную помощь для Украины, но после выборов "передумала" ее предоставлять

Спикер Чапутовой пояснил, что она таким образом "уважает результаты выборов".

Словацкое Министерство обороны рассматривает возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи, но против выступает президент Зузана Чапутова.

Об этом пишет словацкое издание Dennik N.

Пока к власти не пришло правительство противника Украины Фицо, помощь могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора. Но президент Зузана Чапутова выступает против такого плана.

Спикер Чапутовой пояснил, что таким образом президент "уважает результаты выборов", победитель которых, партия "Курс — социальная демократия" (Smer-SD) обещала избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

По мнению Чапутовой, игнорирование этой позиции "создало бы досадный прецедент на будущее".

Напомним, что в Словакии на выборах, по предварительным подсчетам голосов, победу одержала пророссийская партия экс-премьера Роберта Фицо.

В CNN напомнили, что Фицо не скрывает своих симпатий к Кремлю и обвиняет мифических "украинских нацистов" в том, что они спровоцировали диктатора Путина начать вторжение, повторяя ложные нарративы РФ.

После победы на выборах Фицо заявил, что у его страны "большие проблемы", чем помощь Украине.

Пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил своего единомышленника Роберта Фицо с победой на выборах и заявил, что ему "приятно работать с патриотами".

Также глава словацкой партии "Глас", занявшей третье место на выборах, Петер Пеллегрини заявил, что о военной помощи Украине "больше речь не идет".

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