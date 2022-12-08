Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Словакия предоставит Украине новый пакет военной помощи: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
880
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Словакия предоставит Украине новый пакет военной помощи: что известно

Фото: Associated Press

В Братиславе обещают дальше помогать в борьбе с врагом.

Словакия предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, украинские вооруженные силы получат боеприпасы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

"Мы и дальше будем поддерживать вас в борьбе. Вчера наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи — это боеприпасы, в том числе большие калибры для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение", — сказал Качер.

По его словам, Братислава в дальнейшем будет оказывать помощь Украине. Кроме того, страна сделает все, чтобы украинцам было легче пережить зиму.

"Россия пытается унизить людей нищетой, сделать их жизнь невыносимой, чтобы между вами началась раздор. Но этого никогда не произойдет", — подчеркнул министр.

Напомним, немецкое правительство приняло перечень военной помощи Украине. В него вошли 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155, 80 пикапов и 90 средств противодействия дронов. Однако правительство ФРГ пока воздержалось от оглашения сроков передачи всей техники.

Читайте также:

Венгрия заблокировала 18 миллиардов евро помощи для Украины

Венгрия заблокировала 18 миллиардов евро помощи для Украины
 

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
880
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация