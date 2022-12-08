Словакия предоставит Украине новый пакет военной помощи: что известно

В Братиславе обещают дальше помогать в борьбе с врагом.

Словакия предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, украинские вооруженные силы получат боеприпасы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

"Мы и дальше будем поддерживать вас в борьбе. Вчера наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи — это боеприпасы, в том числе большие калибры для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение", — сказал Качер.

По его словам, Братислава в дальнейшем будет оказывать помощь Украине. Кроме того, страна сделает все, чтобы украинцам было легче пережить зиму.

"Россия пытается унизить людей нищетой, сделать их жизнь невыносимой, чтобы между вами началась раздор. Но этого никогда не произойдет", — подчеркнул министр.

Напомним, немецкое правительство приняло перечень военной помощи Украине. В него вошли 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155, 80 пикапов и 90 средств противодействия дронов. Однако правительство ФРГ пока воздержалось от оглашения сроков передачи всей техники.

Читайте также: