Словакия прекращает помощь Украине после победы пророссийского Фицо на выборах – Politico

Правительство Словакии решило не присылать больше помощи Украине после победы бывшего премьер-министра Роберта Фицо, имеющего пророссийские взгляды.

Об этом сообщает Politico.

В сообщении говорится, что Братислава не будет направлять больше военной помощи, поскольку политические партии против такой поддержки. Они ведут переговоры о формировании нового правительства после выборов в минувшие выходные.

"Уходящее в отставку правительство в Словакии не будет присылать больше военной помощи Украине", — цитирует издание представителя правительства.

Министерство обороны страны ранее рассматривало возможность поставки нового пакета помощи. Победа лево-популистской партии бывшего премьер-министра Роберта Фицо изменила ситуацию. Представители политической силы обещали прекратить отправку оружия в Украину, а также заблокировать потенциальное членство Киева в НАТО и выступить против введения санкций против России.

Стоит отметить, что президент страны Зузана Чапутова заявляла, что Словакия продолжит военную поддержку Украины, несмотря на заявления о блокировании помощи.

Напомним:

На досрочных парламентских выборах в Словакии после подсчета голосов победила пророссийская партия Smer во главе с экс-премьером Робертом Фицо. Роберт Фицо получил больше голосов на выборах — более полумиллиона. В целом же его партия набрала более 23% голосов.

Проевропейская партия "Прогрессивная Словакия", возглавляемая Михалом Шимечко, заняла второе место с 17% голосов, а на третьем месте — партия Петера Пеллегрини "Голос" — 15%.

Роберт Фицо в предвыборной кампании обещал прекратить военную помощь Украине, критиковал санкции против РФ, призывал к переговорам между странами, выступал против прав ЛГБТ и защищал право страны на вето в ЕС. Его риторика похожа на риторику премьера Венгрии Виктора Орбана.

Нынешнее правительство (Эдуард Гегер) поддерживает Киев. К примеру, в марте 2023 года Словацкая республика поставила на вооружение ВСУ комплексы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29. Самой ценной помощью от страны с ограниченным арсеналом являются комплектующие материалы.