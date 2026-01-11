Словакия прекращает военную помощь Украине - детали

Петер Пеллегрини, Роберт Фицо и Ричард Раши

Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и председатель Национального совета Рихард Раши заявили о единстве в ключевых вопросах внутренней и внешней политики, в частности относительно отказа от военной поддержки Украины и необходимости суверенного курса государства в Европейском Союзе.

Об этом пишет издание Aktuality.sk.

Президент подчеркнул, что Словакия не будет дальше военно поддерживать Украину, не будет направлять туда своих военных и не будет участвовать в гарантиях большого кредита Европейской комиссии.

Все трое также заявили, что Европейский Союз остается для Словакии жизненным пространством, частью которого страна стремится оставаться. В то же время премьер-министр Роберт Фицо предостерег, что ЕС переживает глубочайший кризис за все время существования.

«Мне было бы обидно, если бы в этом кризисе, который есть в Европейском Союзе, Словакия бегала, как раненая лань, и могла стать жертвой значительных сдвигов, которые могут произойти в Европе», — отметил Фицо.

Он также обратил внимание на разрушение мирового порядка и проблемы с соблюдением международного права, отметив, что серьезным вызовом будет оставаться энергетическая безопасность.

