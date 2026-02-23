Премьер-министр Словакии Роберт Фицо / © Associated Press

Реклама

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину.

Об этом Фицо сказал 23 февраля.

Он также сообщил, что во время сегодняшнего совещания с министром финансов Словакии Ладиславом Каменицким как представителем 100% акционера компании Slovenská elektrizačná мобильная система (SEPS) попросил остановить аварийные поставки электроэнергии в Украину.

Реклама

«Я выполнил то, о чем заявлял в субботу: если поставки нефти в Словакию в понедельник не будут возобновлены, я попрошу SEPS — государственную компанию — прекратить аварийные поставки электроэнергии в Украину», — сказал он.

По словам Фицо, только в январе 2026 года объемы таких экстренных поставок для стабилизации украинской энергосистемы были вдвое больше, чем за весь 2025 год.

«С сегодняшнего дня Словакия приостанавливает экстренные поставки электроэнергии в Украину», — подчеркнул премьер.

Фицо связал остановку помощи с вопросом возобновления поставок нефти в Словакию.

Реклама

«Учитывая объявленное в Словакии состояние нефтяной чрезвычайной ситуации, при таких обстоятельствах мы вынуждены немедленно прибегнуть к первой взаимной мере. Он будет отменен сразу после возобновления поставок нефти в Словакию. В противном случае мы перейдем к дальнейшим взаимным мерам», — заявил Фицо.

В то же время он заявил, если украинская сторона продолжит «наносить ущерб интересам Словакии в поставках стратегического сырья», правительство пересмотрит свою нынешнюю конструктивную позицию по членству Украины в Европейском Союзе и подготовит дополнительные меры.

Напомним, ранее оппозиция Словакии заявляла, что прекращение снабжения электроэнергией является «не только моральным поражением, но и чисто экономическим нонсенсом». Словацкая оппозиционная партия «Свобода и солидарность» (Sloboda a Solidarita, SaS) призвала правительство серьезно заняться диверсификацией поставок нефти.

Добавим, что в Словакию поступала российская нефть. Это происходило из-за поврежденного трубопровода «Дружба». Словакия пригрозила прекращением экспорта электроэнергии в Украину, если Киев до 23 февраля не обеспечит возобновление транзита в страну.

Реклама

Речь уже шла о том, что объект инфраструктуры нефтепровода «Дружба» был поврежден во время атаки РФ на Броды Львовской области 27 января. Транзит топлива в Венгрию и Словакию был прекращен. В то же время ЕС оказывает давление на Украину возобновить транзит российской нефти через «Дружбу».