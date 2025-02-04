Словакия приостановила депортацию украинца, обвиняемого в "подготовке госпереворота"

В полиции заявили, что гражданин Украины находится под стражей.

Власти Словакии приостановили процедуру депортации украинца, ранее задержанного по обвинению в подготовке к "государственного переворота", поскольку он подал заявление на получение убежища.

Об этом сообщает издание Dennik N.

В словацкой полиции заявили, что украинец подал заявку на получение убежища, поэтому процесс его выдворения приостановлен для принятия дальнейшего решения о его статусе.

Кроме того, в полиции заявили, что гражданин Украины находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Словакии полиция задержала украинца и депортирует его из-за угрозы государственного переворота.

Ранее информировали, что премьер Словакии Роберт Фицо обвинил грузинских добровольцев в Украине в причастности к подготовке переворота в Словакии.

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