Словакия ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Парламент Словакии во вторник, 27 сентября, ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Теперь ратифицировать вступление этих стран в НАТО должны Венгрия и Турция.
Об этом сообщает Reuters.
Как уже отмечалось, уже 30 членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в Альянс. После того, как это сделала Словакия, остались только Венгрия и Турция.
Парламент Венгрии рассмотрит вопрос о членстве Финляндии и Швеции в НАТО, но дата еще официально не определена, поскольку законодатели возвращаются после летнего перерыва.
Что касается Турции, там будет сложнее, поскольку у этой страны есть свои споры с Финляндией и Швецией.
Столтенберг призвал страны НАТО срочно пополнить запасы оружия, чтобы поддерживать Украину.
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