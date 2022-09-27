Словакия ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Парламент Словакии во вторник, 27 сентября, ратифицировал вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Теперь ратифицировать вступление этих стран в НАТО должны Венгрия и Турция.

Об этом сообщает Reuters .

Как уже отмечалось, уже 30 членов НАТО ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в Альянс. После того, как это сделала Словакия, остались только Венгрия и Турция.

Парламент Венгрии рассмотрит вопрос о членстве Финляндии и Швеции в НАТО, но дата еще официально не определена, поскольку законодатели возвращаются после летнего перерыва.

Что касается Турции, там будет сложнее, поскольку у этой страны есть свои споры с Финляндией и Швецией.

Столтенберг призвал страны НАТО срочно пополнить запасы оружия, чтобы поддерживать Украину.

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