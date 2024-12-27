Словакия снова предлагает провести переговоры на ее территории: заявление МИД страны

Словакия заявила о готовности принять на своей территории второй саммит мира.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, сообщает STVR.

"Словакия последовательно продвигает мирные решения, и мы поддерживаем любые мирные инициативы. Поэтому в этом году я также участвовал в саммите мира в Швейцарии. Все участники согласились с тем, что наше правительство продвигает, что дальнейшие мирные переговоры должны происходить с участием всех сторон, включая Россию", – заявил Бланар.

Он отметил, что подготовка ко второму саммиту мира будет проходить на разных уровнях, а Словакия, как сообщается, неоднократно предлагала свою территорию для его проведения.

"В этом контексте мы воспринимаем заявление российского президента, признавшего, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии как положительный сигнал для скорейшего завершения этой войны, кровопролития и разрушений", — добавил словацкий министр.

Бланар также отметил, что правительство страны предлагало Украине провести мирный саммит в Словакии во время совместной межправительственной встречи, состоявшейся в начале октября в Ужгороде.

Напомним, ранее Путин назвал страну, которая может стать площадкой для переговоров.

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