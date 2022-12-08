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Словакия собирается производить боеприпасы специально для Украины

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
154
Время на прочтение
1 мин
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Словакия собирается производить боеприпасы специально для Украины

Фото: zaujimavosti.net

Словакия планирует производить для Украины боеприпасы калибров 120, 155 мм.

Словакия намерена наладить производство боеприпасов, которые планируется передавать Украине.

Об этом сообщил глава МИД Словакии Растислава Качера во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 8 декабря.

"Центр (по техническому обслуживанию техники Украины – ред.) – это один из приоритетов. Мы сделаем все, чтобы он заработал как можно быстрее. Но мы еще и говорим, как запустить наши производственные мощности и производить боеприпасы необходимых калибров – 120 мм, 155 мм. У нас есть эти мощности и запустить их — это первый наш приоритет", — заявил министр.

Напомним, Словакия предоставит Украине новый пакет военной помощи. Кроме того, страна обещает сделать все, чтобы украинцам было легче пережить зиму.

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Дата публикации
Просмотры
154
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