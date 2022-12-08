Словакия собирается производить боеприпасы специально для Украины

Словакия намерена наладить производство боеприпасов, которые планируется передавать Украине.

Об этом сообщил глава МИД Словакии Растислава Качера во время совместного брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 8 декабря.

"Центр (по техническому обслуживанию техники Украины – ред.) – это один из приоритетов. Мы сделаем все, чтобы он заработал как можно быстрее. Но мы еще и говорим, как запустить наши производственные мощности и производить боеприпасы необходимых калибров – 120 мм, 155 мм. У нас есть эти мощности и запустить их — это первый наш приоритет", — заявил министр.

Напомним, Словакия предоставит Украине новый пакет военной помощи. Кроме того, страна обещает сделать все, чтобы украинцам было легче пережить зиму.

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