Изменения не будут касаться уязвимых групп населения: пенсионеров старше 65 лет, детей до пяти лет или одиноких опекунов этих детей.

Словакия с 2025 года уменьшает поддержку украинских беженцев. Новые правила ограничат пребывание в центрах предоставления убежища и выплаты на жительство до 60 дней.

Об этом сообщило издание Slovak Spectator.

С 1 марта 2025 года украинские беженцы, получившие статус после этой даты, смогут находиться в центрах предоставления убежища не более 60 дней вместо 120, как это было раньше.

Также читайте Не Польша: где находится самое большое количество беженцев из Украины

По словам замминистра внутренних дел Словакии Петера Крауспе, украинские беженцы в большинстве случаев находят работу и жилье в течение двух месяцев. Чиновник подчеркнул, что экономия — вынужденный шаг, добавив, что страна уже выделяет значительные средства в поддержку. Ожидается, что новые правила позволят сэкономить около 2 миллионов евро.

"Нам необходимо сокращать расходы, где это возможно", – заявил замминистра внутренних дел Петер Крауспе.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи в Пекине с лидером КНР Си Цзиньпином в пятницу заявил, что его страна готова присоединиться к китайско-бразильской "мирной инициативе" по завершению войны в Украине.

Читайте также: