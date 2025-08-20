Словакия заявила, что получает нефть из России через "Дружбу"

Нефтепровод.

Реклама

Поставка нефти через нефтепровод "Дружба" в Словакию возобновилась и происходит в привычном режиме.

Об этом заявила вице-премьер и министр экономики Словакии Дениса Сакова.

"Поставка нефти в Словакию сейчас происходит в обычном режиме. В ближайшие дни мы получим более четкую информацию о том, будут ли внесены изменения в график поставки на этот месяц и повлияют ли повреждения инфраструктуры за пределами территории Словакии на общий месячный объем поставок", — подчеркнула она.

Реклама

Братислава отмечает, что из-за повреждения трансформаторной станции в России 18 августа прекращались поставки нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Отмечалось, что это было "вторым случаем повреждения инфраструктуры за семь дней".

Напомним, на днях ВСУ атаковали объекты нефтяной инфраструктуры в России. В результате удара по российскому трубопроводу Венгрия и Словакия остались без нефти из РФ. Это вызвало гневную реакцию Будапешта.

Сегодня, 20 августа, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу после украинского удара. Транспортировка нефти якобы снова происходит без перебоев.