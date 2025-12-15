Словарь Merriam-Webster назвал слово 2025 года

Merriam-Webster

Словарь Merriam-Webster выбрал словом 2025 года термин «slop», которым обозначают некачественный, бессодержательный или фальшивый цифровой контент, массово распространяемый в интернете, в том числе с помощью генеративного искусственного интеллекта.

Об этом сообщил президент Merriam-Webster Грег Барлоу в комментарии Associated Press накануне официального объявления.

По его словам, популярность этого слова резко возросла на фоне стремительного развития инструментов ИИ, которые позволяют быстро создавать тексты, изображения и видео сомнительного качества. Термин, отмечают в словаре, отражает одновременно увлечение новыми технологиями, раздражение их последствиями и растущее недоверие к цифровому контенту.

Первоначально слово slop, которое появилось еще в XVIII веке, означало жидкую смесь или грязь. Со временем его значение трансформировалось и сейчас охватывает цифровые материалы низкого качества — от фейковых новостей и пропаганды до искусственно сгенерированных книг, видео и рекламных изображений.

В Merriam-Webster отмечают, что хотя подобный контент существовал и раньше, именно массовая доступность инструментов искусственного интеллекта сделала его повсеместным. Это, в частности, вызвало беспокойство относительно дезинформации, дипфейков и нарушения авторских прав.

Барлоу отметил, что рост поисковых запросов слова «slop» свидетельствует не только о проблеме, но и об изменении отношения пользователей. По его словам, люди все чаще пытаются отличать настоящий контент от искусственного и ищут аутентичные источники информации.

Слово года Merriam-Webster выбирает с 2003 года, анализируя динамику поисковых запросов и актуальность терминов в общественном дискурсе. В 2024 году словом года стала «поляризация». Ранее в этот список также входили «вакцина», «газлайтинг», «пандемия» и «феминизм».

