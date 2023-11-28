Словарь Уэбстера назвал слово 2023 года: при чем здесь Тейлор Свифт

Составители американского словаря Merriam Webster выбрали главным словом 2023 года "аутентичный" (authentic).

Как сообщает прессслужба Merriam Webster, в 2023 году количество поисковых запросов этого слова в словаре увеличилось благодаря рассказам и разговорам об искусственном интеллекте, поскольку он "размывает" границу между "настоящим" и "фальшивым".

"Аутентичный" имеет несколько значений:

нефальшивый и неимитированный;

подлинный, фактический;

верен собственной личности, духу или характеру.

В словаре отмечают, что подлинность часто связана с идентичностью — национальной или личной. Также на сайте словаря утверждают, что подлинность — это то, к чему стремятся бренды, влиятельные личности и знаменитости в социальных сетях.

Так, американский мультимиллиардер Илон Маск попал на полосы изданий, когда сказал, что люди должны быть более "аутентичными" в соцсетях. Но рекорд по количеству материалов в медиа с заголовками, содержащими слово "аутентичный", побила певица Тейлор Свифт : она заявляла о поиске своего "аутентичного голоса" и "аутентичного я".

Другие популярные слова 2023 года

Merriam Webster назвал и некоторые другие популярные слова 2023 года:

rizz — сленговое слово, означающее романтическую привлекательность или обаяние;

deepfake ( дипфейк ) — технология, работающая на основе искусственного интеллекта и позволяющая создавать прежде всего фейковое видео с изображением человека;

coronation (коронация) — коронация Чарльза III повлекла за собой всплеск поиска этого слова в словаре;

X — чаще стали искать после переименования соцсети Twitter, которую в прошлом году приобрел Илон Маск;

implode (взорваться) — слово чаще искали после взрыва субмарины, которая перевозила туристов в затонувший "Титаник" ;

indict (обвинять) — 30 марта, когда в суде выдвинули обвинения против Трампа, поиск этого слова вырос на 9440%;

deadname — "мертвым именем" называют имя человека, которое ему дали при рождении, но он его изменил во время трансгендерного перехода.

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