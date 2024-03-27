Словения присоединилась к чешской инициативе по закупке снарядов для ВСУ

Любляна выделит один миллион евро.
Словения поддержит инициативу Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины вне Европейского Союза.
Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавски во время визита в Любляну, сообщает Radio Prague International.
Глава МИД Чехии не назвал конкретной суммы. Впрочем, словенские СМИ пишут о том, что правительство может выделить один миллион евро.
В Любляне проводились встречи министров иностранных дел неформальной группы Central 5, в которой принимали участие австрийская, чешская, венгерская, словенская и словацкая стороны. Среди прочего, там обсуждали и Украину. Словения во время мероприятия заявила, что планирует и дальше помогать Киеву в восстановлении, разминировании, реабилитации и психосоциальной помощи детям и семьям.
К слову, к инициативе отказалась присоединяться Австрия. Руководитель австрийского МИД Александр Шалленберг подчеркнул, что Вена прибегла к своему военному нейтралитету.
Напомним, в начале марта Чехия завершила сбор средств на 800 тысяч снарядов для Украины. Президент Петр Павел заявил, что, по его информации, первые боеприпасы должны прибыть в Украину уже "в ближайшие недели".
Уже в середине марта издание WSJ сообщило, что Чехия нашла для Украины полмиллиона снарядов. По данным журналистов, Прага приобрела около 800 тысяч артиллерийских снарядов от разных поставщиков по всему миру и нашла еще 700 тысяч, которые можно приобрести дополнительно.