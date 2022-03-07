Словения собирает по всему ЕС станции Starlink для Украины — Шмыгаль

Ожидается, что до 5 тыс. будут отправлены в Украину уже в ближайшие дни.

Словения собирает все доступные в Евросоюзе станции приема спутникового Интернет Starlink для передачи Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Twitter.

#Словения собирает все доступные в #ЕС станции приема спутникового интернета #StarLink. Рассчитывают, что до 5000 штук будут отправлены в Украину уже в ближайшие дни. Спасибо @JJansaSDS за такую инициативу! — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) 7 марта 2022

"Рассчитывают, что до 5000 штук будет отправлено в Украину уже в ближайшие дни", — сообщил Шмигаль.

Он поблагодарил премьер-министра Словении Янеза Янша за инициативу.

Напомним, правительство Украины подписало официальное обращение в США, Канаду и Германию с требованием лишить Россию и Беларусь членства в МВФ.