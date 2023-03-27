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"Словно бомба взорвалась": в США увеличилось количество погибших в результате торнадо

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
221
Время на прочтение
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"Словно бомба взорвалась": в США увеличилось количество погибших в результате торнадо

Фото: Associated Press

Президент США Джо Байден объявил режим стихийных бедствий для четырех округов штата Миссисипи.

Об этом пишет "Голос Америки".

Мощные торнадо унесли по меньшей мере 26 жизней и разрушили десятки зданий, оставив сотни местных жителей под открытым небом. 75 тысяч человек остались без света, однако энергоснабжение уже частично удалось восстановить.

Наибольший удар торнадо нанесло городу Роллинг Форк: жилые кварталы там превращены в груды обломков, машины — разбиты, а также там повалена городская водонапорная башня.

Местный пожарный Родни Портер сказал, что не знает, как кому-то удалось уцелеть: "Там будто бомба взорвалась".

Метеорологи рассказывают, что торнадо было редкой силы, ведь бушевало более часа и прокатилось по территории более 274 километров.

В настоящее время в пострадавший штат отправились министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и администратор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Дин Крисвелл.

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Дата публикации
Просмотры
221
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