"Словно бомба взорвалась": в США увеличилось количество погибших в результате торнадо

Президент США Джо Байден объявил режим стихийных бедствий для четырех округов штата Миссисипи.
Об этом пишет "Голос Америки".
Мощные торнадо унесли по меньшей мере 26 жизней и разрушили десятки зданий, оставив сотни местных жителей под открытым небом. 75 тысяч человек остались без света, однако энергоснабжение уже частично удалось восстановить.
Наибольший удар торнадо нанесло городу Роллинг Форк: жилые кварталы там превращены в груды обломков, машины — разбиты, а также там повалена городская водонапорная башня.
Местный пожарный Родни Портер сказал, что не знает, как кому-то удалось уцелеть: "Там будто бомба взорвалась".
Метеорологи рассказывают, что торнадо было редкой силы, ведь бушевало более часа и прокатилось по территории более 274 километров.
В настоящее время в пострадавший штат отправились министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и администратор Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Дин Крисвелл.
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