Сложнейшая операция длилась 12 часов: в Израиле успешно разъединили сиамских близнецов

Пациенты — это двое девочек, родившихся в прошлом году с общей головой.

Сложнейшая операция. Израильские медики успешно разъединили сиамских близнецов.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 6 сентября.

Такое в мире делали только 2 десятка раз. Маленькие пациенты — это двое девочек, родившихся в прошлом году с общей головой. На то, чтобы провести все хирургические процедуры, понадобилась целых 12 часов. Но подготовка к операции была еще длиннее — заняла несколько месяцев. Израильским врачам даже пришлось консультироваться с коллегами из-за рубежа и реконструировать все в 3D-формате.

К счастью, операция прошла успешно и девочки сейчас чувствуют себя хорошо. Их имен решили пока не называть.

Новости мира: израильские медики успешно разъединили сиамских близнецов

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