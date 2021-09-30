"Сложно сказать, в безопасности ли": главред The Insider сбежал из России

"Сложно сказать, в безопасности ли": главред The Insider сбежал из России

Роман Доброхотов уверен, что причина преследований — его журналистские расследования, в том числе и о ФСБ.

Основатель издания The Insider Роман Доброхотов заявил, что покинул Россию из-за преследования властей. Журналист прокомментировал заведенное в отношении него уголовное дело и обыски.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Очевидно, что речь идет о преследовании меня как редактора The Іnsider в результате наших расследований. Многие из них были непосредственно связаны с ФСБ. И когда ФСБ врывается в мою квартиру с обыском – это не вызывает удивления", — уверен журналист.

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Доброхотов отметил, что силовики пытались запугать не только его самого, но и его семью — родителей, жену с маленькими детьми. Также такие действия силовиков, по его словам, должны воздействовать других журналистов-расследователей.

Журналист заявил, что сейчас находится за пределами России.

"Я нахожусь сейчас за пределами России. Насколько это в безопасности – судить сложно, ведь все мы помним историю Скрыпалей, историю с Павлом Шереметом и многими другими. Сложно быть уверенным, когда ты занимаешься журналистскими расследованиями, что хоть в какой-то стране находишься в безопасности. Но, по крайней мере, войти в мою квартиру и отобрать мои рабочие инструменты, компьютер и телефон, у них (российских силовиков — Ред.) теперь уже не получится", — сообщил Доброхотов.

Напомним, что в России к родителям шеф-редактора издания "The Insider" Романа Доброхотова пришла с обысками полиция.

Позже стало известно, что Доброхотова объявили в розыск: против него возбуждено уголовное дело.

Издание The Insider, зарегистрированное в Латвии и известное резонансными расследованиями о работе российских спецслужб, в РФ признано иностранным агентом.

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