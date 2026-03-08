Случаи депортации украинцев: как в Европе меняют политику в отношении беженцев

Страны Европы переориентируют поддержку украинцев на трудоустройство

В странах Европы обсуждают подходы, которые могут способствовать более длительному пребыванию украинских беженцев. В частности, все большее внимание уделяется их трудоустройству.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в интервью журналистке Юлии Литвиненко.

На вопрос Юлии Литвиненко по поводу сообщений о задержании около 100 украинцев в Польше, демограф отметила, что Европа меняет подход к украинским беженцам — с акцентом на трудоустройство.

По словам Либановой, случаи депортации граждан Украины из европейских стран действительно случаются, однако их количество незначительно по сравнению с миллионами украинцев, которые находятся за границей из-за войны.

«Европа думает, как оставить украинских беженцев у себя», — говорит Либанова.

В то же время, отмечает Либанова, в Европе постепенно меняется подход к поддержке украинских беженцев. Если раньше основной упор делали на социальной помощи, то теперь все больше программ направлены на интеграцию людей в рынок труда.

Речь идет о развитии инициатив, которые помогают украинцам находить работу и адаптироваться к экономической жизни стран, где они проживают.

По мнению эксперта, такая политика свидетельствует о том, что европейские государства рассматривают возможность более длительного пребывания украинцев на своей территории.

Украинцы в Польше: что известно

Напомним, ранее речь шла об украинских беженцах в Польше. Они стали одним из ключевых факторов стабильности польского рынка труда.

Как отмечают польские СМИ, благодаря присутствию украинцев, стране удалось частично преодолеть острый кадровый дефицит в таких критических отраслях, как медицина, строительство, сфера услуг и государственный сектор.

Также исследователи обнародовали факты. С начала полномасштабного вторжения России из Украины уехали около 540 тысяч мужчин призывного возраста.