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Случайная находка в подвале раскрыла убийство 20-летней давности
Случайная находка, сделанная новым владельцем дома, помогла правоохранителям выйти на след и задержать подозреваемого в преступлении, которое оставалось нераскрытым в течение 20 лет.
В США мужчину обвинили в убийстве жены спустя почти 20 лет после ее исчезновения.
Как случайная находка помогла разоблачить убийцу, пишет Metro.
Джилл, которой было 29 лет, когда она пропала без вести в 2007 году, была найдена нынешним владельцем дома в подвале под домом.
Позже было обнаружено, что находка представляет собой «неидентифицируемые человеческие останки», которые были размещены там годами ранее, без ведома нынешних владельцев дома.
В пресс-релизе полиции отмечалось, что «заявитель обратился за помощью в правоохранительные органы после того, как совершил подозрительное открытие в подвале под домом».
В 2023 году анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежали Джилл Майорке. Дальнейшее расследование установило, что смерть женщины была насильственной. Судебно медицинская экспертиза определила причиной смерти убийство.
Следователи по делу о нераскрытом преступлении продолжили собирать доказательства и в конце концов назвали подозреваемым бывшего мужа Джилл — Джеффа Майорку. Известно, что он подал на развод с ней в 2004 году в округе Лос-Анджелес.
Мужчину задержали. Прокуратура считает, что при преступлении могли использовать нож. В то же время правоохранители не раскрыли, какие доказательства позволили связать Джеффа с убийством. Расследование дела продолжается, а правоохранители призывают всех владеющих любой информацией сообщить их.
Напомним, что на Львовщине внук сжег тело бабушки во дворе, уверяя, что это ее предсмертная воля. Однако полиция не поверила такой версии.