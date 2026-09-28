Случайная находка в подвале раскрыла убийство 20-летней давности

Случайное открытие владельца дома привело к аресту по делу об убийстве, которое не было раскрыто в течение 20 лет

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В США мужчину обвинили в убийстве жены спустя почти 20 лет после ее исчезновения.

Как случайная находка помогла разоблачить убийцу, пишет Metro.

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Джилл, которой было 29 лет, когда она пропала без вести в 2007 году, была найдена нынешним владельцем дома в подвале под домом.

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Позже было обнаружено, что находка представляет собой «неидентифицируемые человеческие останки», которые были размещены там годами ранее, без ведома нынешних владельцев дома.

В пресс-релизе полиции отмечалось, что «заявитель обратился за помощью в правоохранительные органы после того, как совершил подозрительное открытие в подвале под домом».

В 2023 году анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежали Джилл Майорке. Дальнейшее расследование установило, что смерть женщины была насильственной. Судебно медицинская экспертиза определила причиной смерти убийство.

Следователи по делу о нераскрытом преступлении продолжили собирать доказательства и в конце концов назвали подозреваемым бывшего мужа Джилл — Джеффа Майорку. Известно, что он подал на развод с ней в 2004 году в округе Лос-Анджелес.

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Мужчину задержали. Прокуратура считает, что при преступлении могли использовать нож. В то же время правоохранители не раскрыли, какие доказательства позволили связать Джеффа с убийством. Расследование дела продолжается, а правоохранители призывают всех владеющих любой информацией сообщить их.

Напомним, что на Львовщине внук сжег тело бабушки во дворе, уверяя, что это ее предсмертная воля. Однако полиция не поверила такой версии.

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