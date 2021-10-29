Случайно отомстил не тому: уроженец Луганска в России перепутал свою жертву и убил невиновного

Случайно отомстил не тому: уроженец Луганска в России перепутал свою жертву и убил невиновного

Убитый мужчина оказался никак не причастным к семье парня

В российском городе Дубна уроженец Луганска Леонид Василенко застрелил незнакомого мужчину, перепутав его с убийцей своего брата.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza, опубликовав фото с места задержания стрелка.

Позже представитель Главного следственного управления СК в Московской области Ольга Врадий сообщила детали дела.

"По данным следствия, 29 октября у улицы Жуковской города Дубны было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого, причастного к совершению преступления", — сообщила Врадий.

Как известно, несколько лет назад брат Василенко был убит. Тогда виновного в преступлении отправили за решетку. Однако 25-летний парень не смог смириться с потерей и начал готовить план мести.

Недавно Василенко узнал, что убийца его брата уже на свободе и живет в Дубне. Тогда он решил выследить мужчину и расправиться с ним.

Василенко вооружился переделанным пистолетом Макарова и ждал жертву возле общежития, где якобы проживал убийца брата. Когда из здания вышел 36-летний строитель Турлан Шахбанов, подозреваемый застрелил его в упор. От ранений пострадавший скончался на месте.

Сам стрелок был задержан сразу возле места преступления. Вскоре выяснилось, что Шахбанов вообще не имел никакого отношения к смерти брата Василенко.

Подозреваемый просто перепутал мужчину со своим обидчиком, проживавшим в том же общежитии, что и погибший строитель.

По факту убийства заведено уголовное дело. Отчаянного мстителя допрашивают.

Напомним, 28 октября в Сумах у подъезда собственного дома был застрелен общественный активист Александр Иванин. Он был одним из лидеров местного отделения "Правого сектора". Случилось это вечером на глазах у гражданской жены парня.

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