Случайно выстрелило в ягодицу: женщина принесла на МРТ огнестрельное оружие

Перед процедурой она заверила, что не имеет с собой металлических предметов.

В США женщина получила огнестрельное ранение во время МРТ.

Об этом пишет Metro.

В июне 57-летняя жительница Висконсина взяла в кабинет заряженный пистолет. Оружие притянуло магнитом, когда включили аппарат. В результате пистолет выстрелил пациентке в ягодицу, как свидетельствуют записи Управления по контролю за продуктами и лекарствами.

В отчете о проблемах с использованием устройств, представленном страховой компанией женщины в июле, говорилось: "Пациентку привели в магнитную комнату со спрятанным железным пистолетом. В процессе входа в канал ствол пистолета притянулся к магниту и произвел одиночный выстрел. Пострадавшая получила огнестрельное ранение в область правой ягодицы. Пациентка была осмотрена врачом на месте, который описал входное и выходное отверстие, как очень маленькие и поверхностные, проникающие только в подкожную клетчатку".

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Непонятно, как женщине удалось поднести пистолет к сканеру, поскольку она прошла плановый осмотр на наличие металлических предметов и подтвердила, что ничего подобного при себе у нее не было.

После инцидента ее доставили в больницу, и позже она сообщила, что поправилась, говорится в сообщении.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – это тип сканирования, при котором используются сильные магнитные поля и радиоволны для получения подробных изображений внутренних частей тела. Сканер МРТ представляет собой большую трубку, содержащую мощные магниты, внутри которых вы лежите во время сканирования. Пациенты должны снять со своих тел весь металл, а все входящее в палату тщательно контролируется, поскольку иначе гигантский магнит может притянуть предметы.

Напомним, женщина с кожей, "как крылья бабочки", откровенно рассказала о своей смертельной болезни. Каждое утро она просыпается в пузырьках, настолько сильных, что прилипает к простыням.

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