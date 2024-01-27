Случилось не так, как обещалось: российские зеки, воевавшие в составе "Шторм Z", не получили выплаты

Наверное, "зеки" искренне верили в "светлое будущее" на свободе по возвращении из войны.

Минобороны РФ обещало заключенным, ушедшим на "СВО" в составе отрядов "Шторм Z", щедрые выплаты и документы о снятии судимости. Впрочем, они этого так и не получили.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Сражаешься за Россию, но есть нюанс

Более того, речь идет не только о выплатах за ранения или инвалидность, полученную вследствие участия в боевых действиях. Зарплату за участие в "спецоперации" заключенные, которых бросили на фронт, тоже не получали.

Кроме этого, впоследствии оказалось, что "контракты" на службу в "Шторм Z" сплошь и рядом заключались не из минобороны РФ, а с так называемым "председателем ДНР" о "участии в добровольческом формировании".

"То есть, юридически эти заключенные даже не являются военнослужащими из РФ, что не дает им права на какие-либо социальные и финансовые гарантии", — подытожили в Центре.

Ранее говорилось о том, что на Донетчине ищут беглых российских зэков, разбежавшихся с передовой.

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