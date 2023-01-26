Слуга народа Крейденко развенчал миф российской пропаганды о "голодающем" Карабахе

Россия не гнушается самой безобразной медиаложью даже тогда, когда правда очевидна. Народный депутат Украины Владимир Крейденко проверил очередной пропагандистский нарратив о якобы голоде в Карабахе из-за протестов экоактивистов на Лачинской дороге.

Неправдивые новости об этом начали появляться в контролируемых россией армянских СМИ. Вывести пропаганду на чистую воду удалось достаточно просто: при обзвоне местных сервисов по доставке пищи ни один из них не пожаловался на проблемы со снабжением продуктов.

Об этом говорит Прямой канал.

12 декабря экоактивисты в Карабахе начали мирную акцию протеста на автодороге, которая проходит через Шушу. Люди выступают против эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории, принадлежащей Азербайджану, но находится под временным контролем России. Участники акции не препятствуют движению транспорта и не совершают никаких противоправных действий, однако их пытаются обвинить в создании голода и гуманитарной катастрофы.

Народный депутат Украины, сопредседатель группы межпарламентских связей с Азербайджаном Владимир Крейденко, продемонстрировал, как работают кремлевские пропагандистские кейсы на территории Азербайджана. Он организовал заказ еды в ресторанах г.Ханкенди, столицы Карабаха, который армяне называют Степанакерт, чтобы продемонстрировать, что никакого голода там и близко нет.

"Мы можем видеть социальный эксперимент, сейчас он распространяется в ютубе, где активисты заказывают еду, и им все удается, нет никакой гуманитарной катастрофы", - отмечает депутат.

Неправдива и информация о том, что в регионе начали вводить ограничения в работе заведений общественного питания в связи с якобы недостатком продовольствия и экономией энергии. На видео из расследования, о котором упоминает Владимир Крейденко, видно, что местные заведения общепита в городе Ханкенди предлагают широкий ассортимент блюд на любой вкус и работают без ограничений во времени и количестве посетителей.

Настоящую гуманитарную катастрофу, которую устроила сама же россия, сейчас весь мир может наблюдать на временно оккупированных территориях Украины.

«Мы видим кучу смертей, мы видим гуманитарную катастрофу, разбитые жилые дома, инфраструктуру - все это как раз результат контроля и захода РФ на территорию независимой страны», - отмечает Крейденко.

В настоящее время Азербайджан сопротивляется любым попыткам российской федерации расшатать ситуацию в регионе и поддерживает Украину в борьбе за демократические ценности свободного, цивилизованного мира.