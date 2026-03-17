Слухи о перевороте в Кремле: действительно ли режим Путина под угрозой

В России на фоне войны против Украины и внутренних проблем снова заговорили о возможном «дворцовом перевороте» против Владимира Путина. Последние события — отключение Интернета в Москве, перебои в работе мессенджеров и новые ограничения информации — лишь усилили эти предположения.

Об этом пишет директор по исследованиям Фонда Казимира Пуласского Рубен Ф. Джонсон в колонке для аналитического портала 1945 года.

Аналитики подчеркивают: в стране с традиционно закрытой политической системой любые сбои мгновенно рождают волну слухов.

Война как главный фактор нестабильности

Рубен Ф. Джонсон считает, что главной причиной потенциальной нестабильности является именно война против Украины.

«Если и был лидер, неэффективное управление которого могло бы привести к устранению, то это Путин», — отмечает эксперт.

По его словам, военные неудачи России стали самыми серьезными со времен Второй мировой войны. Это оказало существенное влияние на моральное состояние армии и доверие к руководству.

Особое внимание аналитики уделяют внутренним проблемам России.

Речь идет о масштабной коррупции, в частности, в военном руководстве. Громкие аресты чиновников, включая бывших представителей Минобороны, лишь усиливают ощущение кризиса внутри системы.

Эксперты отмечают: именно коррупция стала одним из ключевых факторов, которые подорвали эффективность российской армии.

Интернет-сбои и Telegram: сигнал или случайность

Дополнительную волну слухов вызвали перебои в работе Интернета в Москве и ограничения в Telegram. По информации СМИ, это могло быть связано с опасениями по поводу возможного сговора внутри элит.

В частности, упоминаются группы влияния, связанные с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу. Впрочем, прямых доказательств подготовки переворота на данный момент нет.

Аналитики напоминают, что современная Россия уже переживала попытки смены власти:

переворот в 1991 году против Михаила Горбачева

политический кризис 1993 года при Борисе Ельцине

мятеж ЧВК Вагнера в 2023 году

Эти события показывают, что даже в жестко централизованной системе возможны внутренние конфликты.

По словам экспертов, основная угроза для Путина может исходить не с улицы, а изнутри правящей элиты. Тем не менее, пока публичных признаков открытого конфликта нет.

В то же время аналитики обращают внимание на другое:

«Ситуация с моральным духом армии и риск военного коллапса уже не подлежит сомнению».

Несмотря на активное распространение слухов, говорить о неминуемом перевороте в России пока рано. Однако совокупность факторов — военные неудачи, экономические проблемы, коррупция и напряжение в элитах — создает предпосылки для потенциальной дестабилизации.

Аналитики подчеркивают, что, хотя система власти в РФ остается жестко контролируемой, не исключено, что именно внутренние процессы могут стать главным вызовом для режима Путина.

Запрет Telegram в России — что известно

Напомним, Россия еще в феврале ввела жесткие ограничения на Telegram, что, по данным The Telegraph, повлекло за собой коммуникационный хаос в армии страны. Оккупанты критически зависят от мессенджера для координации ударов, логистики и отслеживания дронов, особенно после потери доступа к терминалам Starlink.

Несмотря на возмущение Z-блогеров, которые называют это самоубийством и «нокаутом», Кремль игнорирует проблему ради цензуры перед выборами в Госдуму. Бюрократический запрет гражданских платформ (как раньше с Discord) фактически лишает российские подразделения управления на передовой.