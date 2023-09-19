Слухи о смерти Кадырова: о чем свидетельствует последнее видео с главой Чечни

В разведке говорят, что Кадыров действительно находится в тяжелом состоянии, но пока жив.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, состояние которого и местонахождение пока неизвестны, может находиться в Грозном.

Об этом свидетельствуют опубликованные в Сети кадры, пишет Sky News.

Как передает издание, в тот день, когда Кадыров записывал обращение, осадков в Грозном не было. Более того, в течение прошлой недели в Грозном не было дождей, кроме указанных дней. Это может свидетельствовать о том, что на канале Кадырова обнародовали ранее записанные видео.

Общественный деятель республики Ичкерия Муса Ломаев рассказал, что Рамзан Кадыров сейчас находится в критическом состоянии и находится в больнице управления делами президента в Москве. По его словам, в РФ тоже вылетела вся семья.

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"Мы владеем информацией, что Кадыров находится в одной из московских больниц. Нельзя сказать, жив ли он или мертв. Но вчера поступила информация, что его ближайшие родственники уже уехали в Москву. Это говорит, что Кадыров в тяжелом состоянии", – заявил Ломаев.

В то же время источники в украинской разведке сообщают, что Кадыров действительно находится в тяжелом состоянии, но пока жив.

Умер или в коме – по сети ходят слухи о состоянии здоровья Кадырова

Что известно о состоянии Кадырова

В Москве пытаются удержать предводителя Чечни Рамзана Кадырова у власти, там пока не готовы к его внезапной смерти.

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров, после того как он находился в коме, предположительно умер вечером 17 сентября. Об этом заявил чеченский оппозиционер Абубакар Янгулбаев.

Чеченскому лидеру Рамзану Кадырову могли помочь "заболеть" российские спецслужбы.

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