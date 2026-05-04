Слухи о возможном перевороте в Кремле могут распространяться намеренно: эксперт объяснил цель

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Россия вряд ли находится на грани государственного переворота, а волна сообщений о страхе Кремля перед сговором против Владимира Путина может являться частью информационной или психологической операции.

Об этом пишет аналитик Марк Галеотти в своей колонке на The Spectator.

По его словам, последние сообщения западных медиа со ссылкой на анонимные европейские разведданные выглядят скорее как попытка посеять паранойю среди российской элиты, чем как убедительная оценка реальной ситуации в Москве.

Реклама

В таких публикациях утверждается, что охрану Путина якобы существенно усилили не только из-за угрозы украинских дроновых атак, но и из-за опасений заговора или попытки переворота. Отдельно вспоминают бывшего министра обороны РФ, а ныне секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, которого якобы связывают с возможными рисками из-за его влияния в военном командовании.

Галеотти не исключает, что меры безопасности вокруг Путина действительно могли ужесточить. Федеральная служба охраны традиционно работает с высоким уровнем подозрительности, а российский диктатор может опасаться прямой атаки со стороны Украины.

Аналитик также предполагает, что сокращение масштаба парада 9 мая в Москве могло быть связано с желанием не создавать слишком очевидную цель для удара.

В то же время версия о подготовке переворота, по его мнению, значительно менее правдоподобна.

Реклама

Почему переворот в РФ маловероятен

Галеотти отмечает, что российская система безопасности специально выстроена так, чтобы свести к минимуму риск государственного переворота. Различные силовые структуры уравновешивают друг друга, а Федеральная служба охраны состоит из лояльных к Путину людей и имеет возможность следить практически за кем-угодно.

Он напоминает, что мятеж Евгения Пригожина в 2023 году был скорее бунтом, а не полноценной попыткой государственного переворота. Целью главаря ЧВК «Вагнер», по оценке аналитика, было не свержение Путина, а давление на него из-за конфликта с тогдашним военным руководством.

Особенно неубедительной Галеотти называет версию о Шойгу как потенциальном организаторе переворота. После провалов российской армии в начале полномасштабной войны его жестко критиковали внутри военной среды. Кроме того, многих людей, связанных с ним в Минобороны, уволили, преследовали или отстранили.

По мнению аналитика, Шойгу вряд ли обладает достаточным авторитетом в высшем командовании, чтобы организовать переворот. К тому же любые такие попытки быстро попали бы в поле зрения военной контрразведки ФСБ, которая фактически следит за самими военными.

Реклама

Зачем тогда распространяют подобные слухи

Галеотти предполагает, что подобные сообщения могут иметь несколько целей. Одна из них — заставить Путина подозрительно относиться к Шойгу, считающемуся его давним личным знакомым. Другое — создать у российской элиты чувство неопределенности и страха: если сегодня подозревают одного, завтра под ударом может оказаться любой.

Он также предостерегает, что на Западе есть соблазн верить в «чудесное» завершение войны — через переворот в Кремле, крах российской экономики или внезапное падение режима. Однако, по его словам, такие сценарии не следует воспринимать как неизбежные без убедительных доказательств.

Аналитик не исключает, что часть этих сообщений может быть сознательной дезинформацией в рамках скрытой борьбы спецслужб. Ее цель — не столько описать реальное положение дел в Кремле, сколько повлиять на поведение российского руководства и его окружение.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин с марта 2026 года находится в состоянии повышенной тревоги из-за страха перед возможным покушением. В Кремле опасаются внутреннего сговора, использования дронов политическими элитами и вероятной дестабилизации со стороны бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

Реклама

Также сообщалось, что в России рейтинг поддержки президента Владимира Путина упал до 65,6 процента — самого низкого уровня с начала его военной кампании. При этом с начала года он снизился на 12,2%. Россияне все больше готовы подвергать сомнению власть кремлевского диктатора.

Новости партнеров