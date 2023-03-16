Слушал Путина с лапшой на ушах: как в России наказали депутата

Российский суд вынес приговор депутату Самарской областной думы от КПРФ Михаилу Абдалкину, слушавшему выступление президента Владимира Путина с лапшой на своих ушах.

Об этом информируют российские паблики.

Так, суд оштрафовал депутата за "дискредитацию армии должностным лицом" на 150 тыс. руб. (приблизительно 75 тыс. грн).

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Отмечается, что донос на Абдалкина написал его бывший соперник на выборах в Госдуму РФ Александр Хинштейн.

Напомним, в конце февраля Абдалкин опубликовал видеозапись, где он сидит с лапшой на ушах. К видео он добавил такой ироничный текст: "Прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, вполне согласен, прекрасное выступление. Ничего подобного за последние 23 года я не слышал. Приятно удивлен".

В начале марта на депутата-коммуниста составили протокол о "дискредитации армии".

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