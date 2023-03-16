Слушал Путина с лапшой на ушах: как в России наказали депутата

Суд оштрафовал депутата на кругленькую сумму.
Российский суд вынес приговор депутату Самарской областной думы от КПРФ Михаилу Абдалкину, слушавшему выступление президента Владимира Путина с лапшой на своих ушах.
Об этом информируют российские паблики.
Так, суд оштрафовал депутата за "дискредитацию армии должностным лицом" на 150 тыс. руб. (приблизительно 75 тыс. грн).
Отмечается, что донос на Абдалкина написал его бывший соперник на выборах в Госдуму РФ Александр Хинштейн.
Напомним, в конце февраля Абдалкин опубликовал видеозапись, где он сидит с лапшой на ушах. К видео он добавил такой ироничный текст: "Прослушал двухчасовое послание президента. Полностью поддерживаю, вполне согласен, прекрасное выступление. Ничего подобного за последние 23 года я не слышал. Приятно удивлен".
В начале марта на депутата-коммуниста составили протокол о "дискредитации армии".
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