Служебный роман в тюрьме: начальница тюрьмы вышла замуж за подчиненного и родила ребенка после смены

Шарлотта и День / © The Daily Mirror

Тюрьма — не самое очевидное место для романтических свиданий, но именно там Шарлотта Морган нашла своего мужа Дэна. Пара влюбилась с первого взгляда, а женщина приобрела свадебное платье еще до того, как услышала заветное ты выйдешь за меня?

Об этом пишет таблоид The Mirror.

32-летняя Шарлотта, менеджер по содержанию под стражей, и 46-летний Дэн, офицер тюрьмы, начали работу в мужской тюрьме Highpoint в Саффолке (Великобритания) в 2018 году. Оба были одинокими и сосредоточенными на карьере, пока их пути не пересеклись в феврале 2019 года.

Любовь с первого взгляда под наблюдением камер

Шарлотта упоминает, что между ними мгновенно возникла химия. «В ту ночь я сказала подруге в шутку: „Кажется, я встретила мужчину, за которого выйду замуж“», — делится она.

Роман развивался быстро. Когда Дэн искал жилье, он случайно поселился в том же доме, что и Шарлотта. Совместные ужины быстро переросли в серьезные отношения. Уже в ноябре того же года Шарлотта, зайдя в магазин за тощие, случайно купила… свадебное платье. Дэн на тот момент еще даже не делал предложения, но женщина была уверена — это тот же.

По иронии судьбы, Дэн таки признался в Рождество, а за несколько дней до этого пара узнала, что ждет ребенка.

«Тюрьмовый ребенок» и иерархия в семье

Из-за пандемии свадьбу пришлось отложить, так что первым в семье появился сын Льюис. Родители с юмором отнеслись к месту своего знакомства и купили малышу первую одежду — боди в черно-белую полоску, прозвав сына «нашим тюремным детям».

Сегодня Шарлотта поднялась по карьерной лестнице и стала непосредственной начальницей своего мужа.

«Был момент, когда я распределяла задачи и дала приказ Дэну. Он ответил: „Да, босс!“, и весь офис разразился смехом. Мы пытались сохранять серьезные лица, но коллеги не могли поверить, что я теперь официально главная», — смеется Шарлотта.

Жизнь вне работы

Несмотря на то, что супруги работают в одном учреждении, они придерживаются строгого правила: «работа остается на работе, а дом — это дом». Хотя графики часто не совпадают (Шарлотта работает в ночные смены, а Дэн — в дневные), они находят время на воспитание 5-летнего сына.

Дэн, ранее 20 лет работавший сантехником, говорит, что никогда не пожалеет об изменении профессии: «Я не шел в тюрьму, чтобы найти любовь, но здесь ты строишь невероятно тесные связи с людьми. Вы полагаетесь друг на друга, становитесь командой, а иногда — как случилось у нас — еще и влюбляетесь».

Пара продолжает работать в Highpoint и уверяет: встретить свою участь можно даже там, где на окнах играть.

