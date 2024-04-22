Служит кремлевская элита: британская разведка узнала о новом спецподразделении в РФ

В армии России создали специальное подразделение для московской "элиты" под названием "Барс Каскад", дислоцирующееся далеко от линии фронта в Украине.

Об этом сообщила разведка Великобритании.

В отчете британской разведки указано, что подразделение "Барс Каскад" было создано заместителем главы Госдумы России по обороне Дмитрием Саблиным. Это подразделение занимается в основном операциями с беспилотниками. Оно обычно располагается вдали от линии фронта.

Подразделение "Барс Каскад" действует с октября 2022 года. В его состав вошли по меньшей мере 10 членов путинской партии "Единая Россия" и сыновья чиновников из Кремля. Зачисленным в подразделение членам кремлевской элиты предоставляют охрану.

"Зачисление в "Барс Каскад", вероятно, позволит деятелям российской элиты обойти установленные законом требования российской военной службы с гарантированной безопасностью и потенциально получить благосклонность Кремля", — оценили в британской разведке.

Также сообщается, что среди членов подразделения есть и муж известной российской блогерши Елены Блиновской. Алексей Блиновский вступил в ряды формирования, чтобы его жена могла избежать заключения за уклонение от уплаты налогов.

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В разведке уточнили, что Блиновский 16 апреля 2024 года был сфотографирован во время службы в специально созданной воинской части вооруженных сил РФ "Барс Каскад" возле Украины.

"Случай Блиновского – первый зафиксированный, когда человек вступил в подразделение, чтобы помочь члену семьи избежать тюрьмы", – обратили внимание в британском ведомстве.

Алексей Блиновский в зоне боевых действий/Фото: российские средства массовой пропаганды

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что войска РФ продолжают активизировать усилия по криптомобилизации перед ожидаемым наступлением летом 2024 года. Но России, вероятно, будет сложно быстро создать эффективные резервы оперативного и стратегического уровня.

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