Слышал голос Бога: сын Орбана отправлял солдат к африканскому Чаду на верную смерть

Гашпар Орбан в Африке / © из соцсетей

Реклама

В настоящее время капитан (а затем лейтенант) венгерской армии Гашпар Орбан, единственный сын действующего премьера Венгрии Виктора Орбана, разрабатывал отправку воинов в Чад с целью защиты тамошних христиан, не скрывая при этом, что уровень потерь участников операции составит 50%.

Своими намерениями Орбан-младший, в частности, делился с капитаном Сильвестером Палинкашем, когда они учились вместе в Королевской военной академии в британском Сандгерсте. Эти подробности Палинкаш рассказал в резонансном интервью для Telex.hu, которое уже набрало около 1,5 млн просмотров.

Свидетельства капитана Палинкаша всколыхнули венгерские медиа и соцсети, поскольку одним из основных антиукраинских и антиевропейских тезисов Виктор Орбана является часто повторяющееся им утверждение о том, что Брюссель якобы хочет втянуть Венгрию в войну против России, а то и даже о том, что «Украина может напасть».

Реклама

По словам капитана, сын премьер-министра многое рассказывал ему в Англии о том, как он нашел Бога во время своего христианского служения в Африке, и «Бог говорил к нему с небес, чтобы он пришел и спас африканских христиан». По его словам, именно поэтому Гашпар Орбан начал готовить миссию в Чаде, которую у него не было бы возможности спланировать на стратегическом уровне как младший лейтенант, «если бы он не был сыном премьер-министра».

Палинкаш считает неприемлемым, чтобы министерство обороны и военное руководство служили воле сына главы правительства. «На самом деле, наши национальные интересы не связаны с этой миссией. Профессионально, финансово и логистически мы не готовы проводить самостоятельную кампанию в Африке», — сказал Палинкаш, добавив, что гораздо сильнее венгров нации уже вывели свои войска из региона.

По словам капитана, Гашпар Орбан приводил ему свои расчеты, которые производил во время подготовки миссии в Чади.

«Мы разговаривали, и он поделился со мной деталями планирования. Он сказал, что ожидает пятидесятипроцентной потери боеспособности во время миссии. Это означает, что пятьдесят процентов венгерских солдат погибнут в возглавляемой им миссии», — отметил Палинкаш в эфире Telex.hu.

Реклама

Палинкаш лично пытался убедить Гашпара Орбана рациональными аргументами и профессиональными военными оценками не форсировать начало военных действий в Чаде такой ценой. «Я обратился к нему, потому что действительно знал, что единственный способ остановить весь этот процесс — это остановить его. Не стоит обращаться в министерство обороны, потому что если Гаспар Орбан этого захочет, это все равно произойдет», — пояснил Палинкаш.

Однако ему не удалось убедить сына Орбана аргументами, что не следует рисковать жизнями венгерских солдат, если заранее известно, что погибнет так много людей, и что на самом деле в этих действиях нет национальных интересов. «Ответ (Гашпара Орбана — ред.) на это заключался в том, что для того, чтобы мы были передовой, опытной армией, мы приобретем опыт на крови», — заявил капитан Палинкаш.

В конце концов, миссия в Чаде в конце концов была отложена из-за выборов, поскольку Орбаны не хотели идти на такой большой политический риск, но он не исключает, что к этому плану они вернутся во время следующего срока правления Виктора Орбана, если нынешнее правительство останется у власти.

«Кто знает, что скажет Гашпар Орбан за воскресным обедом дома, или кого он сочтет препятствием для своих собственных планов?», — сказал Палинкаш.

Реклама

Профессиональный спор по Чаду в конце концов затмил их дружеские, товарищеские отношения. «Я отстранился от него», — сказал Сильвестер Палинкаш о Гаспаре Орбане, подчеркнув, что ему остается только надеяться, что сын премьер-министра изменит свое мнение и откажется от участия в африканской миссии.

Известно, что капитан Палинкаш демобилизовался из венгерского войска.

