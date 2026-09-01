Многоэтажка / © pexels.com

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В Праге жильцы дома годами жалуются на 62-летнего соседа, из-за поведения которого неоднократно вызывали полицию и медиков. По данным правоохранителей, с 2024 года им пришлось вмешиваться в ситуацию уже десять раз.

Об этом сообщает чешское издание Czechia Online.

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Последний инцидент произошел 21 августа на улице Августинова. По информации издания, полицию вызвали из-за нарушений общественного порядка, правил сожительства и невыполнения требований правоохранителей.

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Полицейский представитель Ян Данек подтвердил, что мужчина имеет психические проблемы. В ходе подобных инцидентов на место также вызывают медиков. После осмотра они могут принять решение о доставке мужчины в психиатрическое учреждение.

Соседи рассказывают об опасных инцидентах

Жители дома утверждают, что ситуация длится годами и подчас становится опасной. По их словам, из окон квартиры на шестом этаже раньше летели разные предметы. Одна из жительниц рассказала, что однажды телевизор упал примерно в метре от человека.

В то же время, эти эпизоды основываются на показаниях соседей и отдельно не были подтверждены полицией.

Соседи переживают за 80-летнюю мать мужчины

Отдельную обеспокоенность жителей вызывает пожилая мать 62-летнего мужчины. 80-летняя женщина живет вместе с сыном.

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Одна из соседок заявила, что раньше видела женщину с синяками и слышала, как она звала на помощь. По ее словам, сын также мог закрывать мать в квартире.

Однако это также только свидетельство жильцов дома. В доступной информации полиции нет подтверждения того, что мужчине предъявляли обвинения в насилии в отношении матери.

Почему мужчины не могут просто оставить в психушке

Ситуацию усложняет чешское законодательство. Сам факт психического расстройства не является достаточным основанием для того, чтобы бессрочно содержать человека в психбольнице без его согласия.

Согласно § 38 закона № 372/2011 о медицинских услугах, принудительная госпитализация возможна, если человек непосредственно и серьезно угрожает себе или другим, имеет признаки психического расстройства или находится под влиянием психоактивных веществ, а опасность невозможно устранить другим, менее ограничительным способом.

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Верховный суд Чехии также отмечал, что самого диагноза недостаточно. Необходимо конкретное поведение, свидетельствующее о непосредственной и серьезной угрозе.

Потому решение о госпитализации принимается с учетом состояния человека в конкретный момент. Дальнейшее ограничение ее свободы также предусматривает юридические гарантии и судебный контроль.

Полиция — психиатрия — возвращение домой

Что именно происходило во время предыдущих госпитализаций мужчины, по каким основаниям его выписывали и какое лечение ему назначали, публично не сообщается. Поэтому нет оснований утверждать, что медики или суд в этом конкретном случае действовали неправильно.

В то же время, соседи говорят, что хотели бы видеть долгосрочное решение проблемы, а не повторение одного сценария: вызов полиции — госпитализация — возвращение мужа домой.

Последний подтвержденный случай произошел 21 августа. Полицейские снова прибыли в дом, после чего мужчину передали медикам.

Напомним, мы рассказывали, реально ли оштрафовать курящего на балконе соседа, а дым идет к вам.

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