"Слышали крики "Помогите!": в школе произошла кровавая бойня, много раненых

В польской школе произошла массовая резня. Фото: Miasto Ostrołęka/Facebook

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В Польше в среду, 7 октября, в Комплексе профессиональных школ № 4 в Остроленце один из учащихся напал на других людей с ножом. Известно о 7 пострадавших.

Об этом пишет польское издание wprost.pl.

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По данным СМИ, молодой человек якобы передвигался по школе с ножом. В какой-то момент произошло нападение, и в коридорах раздались крики о помощи.

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«Слышались крики: "помогите", "полиция", "вызовите полицию"», — рассказал один из свидетелей происшествия.

Из имеющейся на данный момент информации следует, что ранены по меньшей мере семь человек. Большинство пострадавших — ученики. Травмы получила также одна из учительниц. Два человека, как сообщается, получили настолько серьезные травмы, что их состояние оценивается как тяжелое.

После инцидента на место происшествия были направлены службы экстренной помощи и полиция. В течение некоторого времени продолжались мероприятия, направленные на обеспечение безопасности территории и оказание помощи пострадавшим.

Подозреваемый в совершении нападения задержан. Подозреваемый — 19-летний Якуб З., скорее всего, студент учебного заведения, в котором произошло нападение. Мотивы его действий пока остаются неизвестными.

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«Молодой парень, вероятно 19 лет, пришел в школу с опасным орудием и напал на нескольких человек. Эти люди получили ранения. На месте происшествия проводятся медицинские мероприятия, а также меры по установлению личности и задержанию этого нападавшего с ножом», — сообщила Эльжбета Лукасевич, пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Остроленце.

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