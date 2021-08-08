Слышали выстрелы, а в небо поднимались сигнальные ракеты: пограничники Литвы заявили об инциденте на границе с Беларусью

Слышали выстрелы, а в небо поднимались сигнальные ракеты: пограничники Литвы заявили об инциденте на границе с Беларусью

За минувшую ночь из Литвы выдворили около 80 нелегалов.

Несколько выстрелов прозвучали на территории Беларуси, которая граничит с Литвой. В свою очередь, в Государственном пограничном комитете Беларуси заявляют, что на границе с Литвой и Польшей до 12 августа продолжаются плановые оперативно-тактические учения.

Об инциденте заявила пограничная охрана Литвы, сообщает 8 августа агентство Delfi.

Также читайте Нашествие нелегальных мигрантов в Литве и Латвии: как Лукашенко шантажирует ЕС беженцами

По данным литовских пограничников, в ночь на воскресенье, 8 августа, было зафиксировано несколько сигнальных ракет.

"В светлое время суток с сопредельной стороны пограничники Литвы слышали звуки отдельных выстрелов, а когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты", — информирует также литовское радио LRT.

Кроме того, в течении прошлой ночи пограничники Литвы вернули в Беларусь почти 80 нелегалов.

"Литовским пограничникам не пришлось применять служебное оружие, специальные средства или акты физического принуждения", — отмечается в сообщении.

Впрочем, в Государственном пограничном комитете Беларуси объясняют инцидент тем, что рядом с границей Литвы происходят плановые учения. Там напомнили, что еще 3 августа сообщалось, что белорусские пограничники до 12 августа проводят комплексные оперативно-тактические учения на границе с Литвой и Польшей.

К слову, ситуация на белорусско-литовской границе обострилась с 2 июля, когда из Беларуси начался наплыв нелегальных мигрантов.

Читайте также:

Нелегалы из Беларуси "атакуют" еще одну страну ЕС

"атакуют" еще одну страну ЕС В Литве хотят предлагать нелегальным мигрантам 300 евро, чтобы те вернулись в свои страны

300 евро, чтобы те вернулись в свои страны Люди со щитами и в касках не пускают мигрантов, которых выгнали из Литвы, в Беларусь

Лукашенком руководит Путин: как связаны гибель Шишова, мигранты в Литве и бегство белорусских спортсменов

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку