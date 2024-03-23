"Слышали звук мотора": пожар вспыхнул на НПЗ в Самарской области РФ

В России продолжают гореть заводы.
Очевидцы сообщают о пожаре на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевской Самарской области.
Об этом информируют рос"СМИ".
Перед этим слышался звук мотора.
Местные жители рассказали, что около 30 минут назад был слышен громкий взрыв, а затем увидели пламя от пожара.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Напомним, в ночь на 9 февраля в Краснодарском крае России произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе Ильский.
В то же время ночью против 22 марта Российская Федерация нанесла массированный удар по Украине. Оккупанты применили более 60 беспилотников и почти 90 ракет разных типов.
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