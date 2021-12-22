Смартфоны и авиазапчасти: США "ударят" по РФ экспортными ограничениями в случае вторжения в Украину

Смартфоны и авиазапчасти: США "ударят" по РФ экспортными ограничениями в случае вторжения в Украину

России могут ограничить импорт смартфонов, основных компонентов для самолетов и автомобилей, а также материалов "из многих других отраслей".

В случае полномасштабного вторжения России в Украину США могут ввести против РФ жесткие меры по экспортному контролю, чтобы подорвать российскую экономику. В частности, россияне могут остаться без смартфонов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США.

Эти меры будут дополнением к экономическим санкциям, рассматриваемым администрацией Байдена в случае вторжения России. Меры экспортного контроля могут ограничить РФ в поставках промышленных и потребительских технологий.

В частности, России могут ограничить импорт смартфонов, основных компонентов для самолетов и автомобилей, а также материалов "из многих других отраслей". Такие меры могут оказать серьезное влияние на российских потребителей, промышленные операции и занятость населения, сказал собеседник издания.

В то же время администрация Байдена рассматривает блокировку доступа китайскому технологическому гиганту Huawei к некоторым деталям, изготовленным в США.

На российском рынке мобильных телефонов доминируют такие иностранные компании как Apple, Samsung и Huawei.

Напомним, что Россия продолжает стягивать на границу не только войска и технику, но и полевые госпитали. Также в России официально был создан стандарт массовых захоронений на случай войны.

Ранее британский таблоид Daily Star написал, что Россия планирует вторжение в Украину на Сочельник 24 декабря.

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