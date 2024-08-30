"Смехотворное утверждение": Боррель отверг страхи союзников о втягивании Запада в войну с РФ

Жозеп Боррель поддерживает снятие запрета на удары по территории России западным оружием.
Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что предоставление Украине разрешения на удары по территории России западным оружием не сделает страны Европейского Союза и НАТО непосредственными участниками войны.
Об этом пишет ntv.
В свете недавних российских авиаударов Украина возобновила призывы к союзникам снять ограничения по использованию своего оружия. Однако Берлин и Вашингтон опасаются усиления конфронтации с Москвой.
Борель отверг страхи Германии и США по поводу эскалации войны в случае атак Сил обороны Украины на объекты внутри России с использованием западного оружия.
"Смешно утверждать, что разрешение на поражение целей на территории РФ означает, что мы находимся в состоянии войны с Москвой", – подчеркнул представитель ЕС.
По словам Борреля, если Украина ответит на атаки с территории России, это будет соответствовать международному праву.
Напомним, во время визита в Вашингтон 30 августа Андрей Ермак и Рустем Умеров попытаются убедить Белый дом разрешить использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь России.
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