"Смехотворное утверждение": Боррель отверг страхи союзников о втягивании Запада в войну с РФ

Жозеп Боррель поддерживает снятие запрета на удары по территории России западным оружием.

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что предоставление Украине разрешения на удары по территории России западным оружием не сделает страны Европейского Союза и НАТО непосредственными участниками войны.

Об этом пишет ntv.

В свете недавних российских авиаударов Украина возобновила призывы к союзникам снять ограничения по использованию своего оружия. Однако Берлин и Вашингтон опасаются усиления конфронтации с Москвой.

Борель отверг страхи Германии и США по поводу эскалации войны в случае атак Сил обороны Украины на объекты внутри России с использованием западного оружия.

"Смешно утверждать, что разрешение на поражение целей на территории РФ означает, что мы находимся в состоянии войны с Москвой", – подчеркнул представитель ЕС.

По словам Борреля, если Украина ответит на атаки с территории России, это будет соответствовать международному праву.

Напомним, во время визита в Вашингтон 30 августа Андрей Ермак и Рустем Умеров попытаются убедить Белый дом разрешить использовать американское дальнобойное оружие для ударов вглубь России.

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