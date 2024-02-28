"Смело, но не неправильно": немецкий дипломат не исключает присутствия западных войск в Украине

В то же время, НАТО пока не хочет быть втянутым в войну между Россией и Украиной.

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает предположение президента Франции Эммагуэля Макрона о привлечении сухопутных войск западных стран к войне в Украине "немного смелым, но неправильным".

Комментарий дипломата телеканалу Welt-TV цитирует немецкое издание Spiegel.

"В той конфликтной ситуации, в которой мы оказались с Россией, конечно, в принципе правильно ничего не исключать. Как только вы что-то исключаете, вы, по сути, облегчаете своему противнику подготовку к тому, что может произойти", — сказал он.

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Предположение президента Франции Вольфганг Ишингер назвал "немного смелым, но не неправильным".

В то же время, он напомнил о другом принципе, по которому НАТО не хочет быть втянутым в войну между Россией и Украиной.

Как сообщалось, 26 февраля на брифинге по итогам Конференции в поддержку Украины Эммануэль Макрон не исключил, что в будущем войска стран НАТО могут быть введены на территорию Украины.

Он напомнил, что ранее европейские страны не хотели даже обсуждать поставки оружия в Украину, но все изменилось.

Напомним, министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что его страна не будет отправлять свои войска в Украину.

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