Смерть Чапкиса и конец эпохи Нетаньяху. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Известный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис ушел из жизни в возрасте 91 года. Читать дальше ->
- Истек срок пребывания Беньямина Нетаньяху на посту премьер-министра Израиля. Накануне Кнессет одобрил новое коалиционное правительство во главе с Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом. Читать дальше ->
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу, 12 июня, поссорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита "Большой семерки" из-за Brexit. Читать дальше ->
- В Сети опубликовали все материалы "прослушки" главы политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. Читать дальше ->
- НАТО продолжит наращивать свой военный потенциал и использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия российской агрессии. Читать дальше ->