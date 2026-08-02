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Смерть четырех детей в США: семьи подали в суд на Meta, TikTok, Snap и Google
Компании обвиняют в создании платформ, алгоритмы которых вредят психическому здоровью несовершеннолетних.
В Соединенных Штатах семьи четырех умерших детей подали иск против технологических компаний Meta, TikTok, Snap и Google. Истцы утверждают, что платформы намеренно создавали механизмы, способные вызвать зависимость и отрицательно влиять на психическое состояние несовершеннолетних.
Об этом сообщает Engadget .
Иск подал Центр защиты жертв социальных медиа – SMVLC. В документе говорится, что компании якобы знали о рисках для детей, однако игнорировали предупреждение своих исследователей и скрывали доказательства возможного ущерба.
По утверждению истцов, алгоритмы платформ собирали данные о поведении несовершеннолетних и предлагали им контент, связанный с внешностью, диетами, фильтрами для изменения лица и сравнением себя с другими пользователями. Семья считает, что главной целью такого дизайна было увеличение времени, которое дети проводили в приложениях.
Смерти, о которых идет речь по делу, произошли с июля 2024 года по сентябрь 2025 года в штатах Техас, Северная Каролина, Миннесота и Теннесси.
Иск был подан после обнародования внутренних документов социальных сетей в рамках других судебных процессов на федеральном уровне и в штатах.
Представитель Google выразил соболезнования семьям и заявил, что компания изучает изложенные в иске претензии. В Google также отметили, что сотрудничают со специалистами по психическому здоровью и воспитанию, разрабатывая инструменты родительского контроля и правила по контенту для детей.
Представители других компаний, упомянутых в иске, к моменту публикации публично его не комментировали.
Напомним, что ранее Meta согласилась выплатить Трампу миллионы долларов