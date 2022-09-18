"Смерть диктатору": в Иране вспыхнули протесты из-за убийства 22-летней девушки, которая неправильно носила хиджаб (видео)

Молодая женщина была арестована в Тегеране "полицией морали" и через несколько дней скончалась в больнице.

В субботу, 17 сентября, в Иране сотни людей собрались на похороны 22-летней Махсы Амини, умершей после того, как ее арестовала в Тегеране печально известная так называемая "полиция морали".

Об этом сообщает The Times of Israel.

Молодая женщина находилась с семьей в столице Ирана, когда ее задержало полицейское подразделение, ответственное за соблюдение строгого дресс-кода для женщин в Исламской Республике, которое предусматривает обязательное ношение платка (хиджаба) в общественных местах. Амини якобы нарушила этот закон.

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Через несколько дней она скончалась в больнице. Полиция сообщила, что в Амине случился сердечный приступ, но активисты заявили, что она получила удар по голове во время задержания.

Во время похорон Амини в городе Сакез в провинции Курдистан сотни людей скандировали "Смерть диктатору".

На одном из видео, опубликованном в соцсетях, видно, как группа протестующих бросает камни в баннер верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

В группе протестантов кромки католиков на баннере Ирана Supreme Leader Ali Khamenei в городе Saqqez. #Mahsa_Amini #IranProtests pic.twitter.com/aHx9BeR1xZ — Iran International English (@IranIntl_En) September 17, 2022

Другие видеозаписи после захоронения Амини показали, что иранские силы безопасности, очевидно, открывают огонь и пускают слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.

Участники массовых протестов требуют провести расследование и найти тех, кто убил Махсу Амини. Люди скандируют: "Я убью каждого, кто убил мою сестру" и "Смерть Хаменеи, смерть диктатору".

Напомним, иранский лидер аятолла Али Хаменеи считает, что Россия на украинской территории воюет с НАТО.

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